Пулково вернулся в обычный режим работы после ограничений на полёты

Аэропорт Петербурга вернулся к штатной работе после снятия ограничений над Москвой

В международном аэропорту Пулково Санкт-Петербурга в среду были временно задержаны четыре авиарейса из-за введения ограничений на полёты в московском авиационном узле. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Как уточнили в компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом, после снятия ограничений Пулково вернулся к штатному режиму работы. Однако в расписании возможны изменения, так как некоторые рейсы могут быть объединены и выполнены на самолётах большей вместимости.

В терминале обстановка спокойная. Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются согласно федеральным авиационным правилам – им представлены напитки и питание. Пресс-служба аэропорта

Фото: Piter.TV