Пулково усилил смены из за метели 26 февраля

Северную столицу накрыла метель, что осложнило работу главного аэропорта города.

Санкт-Петербург оказался во власти мощного снегопада, который внес коррективы в работу воздушной гавани. В Пулково официально заявили, что аэропорт функционирует в сложных метеорологических условиях, продолжая обслуживать рейсы. При этом пассажиров предупредили: возможны изменения в расписании, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, при обильном снеге и сильном боковом ветре командиры воздушных судов самостоятельно принимают решение о взлете или посадке. Каждый экипаж руководствуется установленными для себя метеорологическими минимумами, поэтому некоторые рейсы могут быть задержаны или перенесены.

Для борьбы со стихией в Пулково усилили состав рабочих бригад и задействовали дополнительную спецтехнику. Сотрудники операционных служб круглосуточно мониторят состояние взлетно-посадочных полос, обеспечивая необходимый коэффициент сцепления. Согласно прогнозам синоптиков, обильный снегопад продлится до конца текущих суток.

Ранее сообщалось, что в Пулково начали обрабатывать самолеты от обледенения из-за метели.

Фото: Piter.TV