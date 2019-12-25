Пулково принял 22 рейса, перенаправленных в Петербург

Ожидается, что в ближайшем будущем расписание рейсов может подвергнуться изменениям.

Утром 21 июля стало известно, что петербургский аэропорт Пулково принял уже 22 авиарейса, отправленные из Москвы из-за временного ограничения полётов. Об этом сообщили представители пресс-службы воздушного порта.

Аэропорт функционирует в условиях увеличенной нагрузки, а сотрудники всех служб работают в усиленном режиме. Ожидается, что в ближайшем будущем расписание рейсов может подвергнуться изменениям.

Пассажиров попросили следить за актуальной информацией на информационных табло аэропорта и связываться непосредственно с представителями своей авиакомпании перед вылетом.

В ночь с субботы на воскресенье петербургский аэропорт принял 29 перенаправленных авиарейсов.

Фото: Piter.TV