Пулково не может определиться с оператором по возврату tax-free

Пулково не знает, когда иностранцы смогут вернуть НДС в петербургском аэропорту.

В Пулково не могут решить, кто станет оператором по возвращению иностранцам tax free. О заминке сообщил Евгений Ильин, представитель компании “Воздушные ворота Северной столицы”, которая управляет аэропортом.

По словам спикера, организация готова пустить оператора в здание петербургского терминала и организовать для него постоянное место работы. Однако, предложений от регулирующих ситуацию органов нет. Поэтому руководство Пулково не может сориентировать по срокам, в которые этот оператор должен будет “въехать”.

Напомним, что система выдачи НДС за покупки на территории России должна была заработать в марте. Сведений об изменениях в плане нет, однако, пока что ситуаций не занимаются. С 12 февраля в силу вступил указ премьер-министра России Дмитрия Медведева о разрешении пилотной программы tax-free в Петербурге и еще трех городах.

В частности, возврат НДС иностранцам предоставит магазин ДЛТ по Большой Конюшенной улице. Владельцы заведения готовы запустить систему в течение месяца. Программу будет поддерживать международная компания Global blue.

