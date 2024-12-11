В Пулково нормализовалось движение автобусов после плотных очередей

Пробки на дорогах в Северной столице достигли семи баллов.

В аэропорту Пулково нормализовалась ситуация с общественным транспортом после скопления пассажиров, ожидавших автобусы. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, автобусы ходят по расписанию.

Ранее в социальных сетях подписчики сообщества "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" сообщали о длинных очередях на остановках общественного транспорта в аэропорту. Многие пассажиры были вынуждены стоять в ожидании автобусов, следующих в сторону Петербурга.

В настоящее время ситуация нормализовалась, и движение общественного транспорта восстановлено.

Ранее Piter.TV сообщал, что визит Владимира Путина и иностранных делегаций вызвал пробки в Петербурге.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"