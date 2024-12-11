Визит Владимира Путина и иностранных делегаций вызвал пробки в Петербурге

Президент РФ принимает участие в ряде мемориальных мероприятий.

В Санкт-Петербурге 27 января днем образовались значительные пробки, связанные с визитом президента РФ Владимира Путина и 37 иностранных делегаций, прибывших в город для участия в мероприятиях, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от блокады.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность дорог в городе достигла 5 баллов из 10, что на два балла выше обычного уровня для этого времени суток.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на КАД в районе Пискаревского проспекта (где, по сообщениям пользователей, произошло ДТП), а также на Народной улице, Софийской улице, на подъездах к КАД со стороны посёлка имени Свердлова. В социальных сетях автомобилисты сообщают о перекрытии въезда на КАД с Октябрьской набережной. Затруднено движение также на Дачном проспекте, Кубинской улице, ЗСД в районе Ленинского проспекта и на других магистралях города.

Ранее Piter.TV сообщал, что за прошедшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошло 1008 дорожно-транспортных происшествий.

Фото: сервис "Яндекс.Пробки"