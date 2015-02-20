Пулково будет представлять Петербург в проекте ВСМ

Инвестиции запланированы в размере 10 миллиардов рублей ежегодно в течение 2025–2027 годов.

В государственную программу по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга включены 30 млрд рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной линии до Москвы. Эти средства переданы АО "Аэропорт Пулково".

Изменения в программе были опубликованы недавно. В документ добавлена строка: "Бюджетные инвестиции АО „Аэропорт „Пулково" на выполнение государственной программы Санкт-Петербурга „Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга"". Несмотря на профиль компании, речь идёт о строительстве железнодорожной высокоскоростной магистрали. Инвестиции запланированы в размере 10 миллиардов рублей ежегодно в течение 2025–2027 годов.

Целью предоставления бюджетных инвестиций является приобретение в собственность Санкт-Петербурга акций АО „Аэропорт „Пулково", а также выполнение акционерным обществом „Аэропорт „Пулково" обязательств в соответствии с акционерным соглашением путём внесения вклада в уставной капитал акционерного общества "УК ВСМ Две Столицы".