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Пулково будет представлять Петербург в проекте ВСМ
Сегодня, 14:01
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Пулково будет представлять Петербург в проекте ВСМ

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Инвестиции запланированы в размере 10 миллиардов рублей ежегодно в течение 2025–2027 годов.

В государственную программу по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга включены 30 млрд рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной линии до Москвы. Эти средства переданы АО "Аэропорт Пулково".

Изменения в программе были опубликованы недавно. В документ добавлена строка: "Бюджетные инвестиции АО „Аэропорт „Пулково" на выполнение государственной программы Санкт-Петербурга „Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга"". Несмотря на профиль компании, речь идёт о строительстве железнодорожной высокоскоростной магистрали. Инвестиции запланированы в размере 10 миллиардов рублей ежегодно в течение 2025–2027 годов.

Целью предоставления бюджетных инвестиций является приобретение в собственность Санкт-Петербурга акций АО „Аэропорт „Пулково", а также выполнение акционерным обществом „Аэропорт „Пулково" обязательств в соответствии с акционерным соглашением путём внесения вклада в уставной капитал акционерного общества "УК ВСМ Две Столицы".

Ранее мы сообщили о том, что за сезон пассажиропоток между Петербургом и Тегераном увеличился вдвое.

Фото: Piter.TV

Теги: пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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