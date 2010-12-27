Петербургская птицефабрика судится с семьей экс-владельцев на 883 млн

Истец намерен признать недействительным договор купли-продажи неких акций.

Во вторник, 15 октября, стало известно, что "Синявинская" птицефабрика подала иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Руководство предприятия намерено отсудить у бывшего руководства Никиты Мельникова и его сына Олега Мельникова 883 млн рублей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Истец намерен признать недействительным договор купли-продажи неких акций. По данным СМИ, речь идет об акциях, которые были куплены в 2015 году. По словам Мельниковых, они не имеют отношения к этому судебному делу. Однако, генеральный директор птицефабрики "Синявинская" намерен все же реализовать судебный спор с семьей из-за их старых ошибок.

Отметим, что в птицефабрику "Синявинская" входит также АО "Волховский комбикормовый завод".

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