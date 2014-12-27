Психолог рассказала, почему ребёнок мечтает стать инфлюенсером, а не космонавтом

Тенденция новой социокультурный реальности привела к пересмотру возрастной периодизации.

Раскрыт взгляд специалиста, почему подрастающее поколение не спешит взрослеть. Об этом на Международном Невском форуме рассказала доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук Екатерина Огарева.

Тенденция новой социокультурный реальности привела к пересмотру возрастной периодизации, судя по сообщениям ВОЗ. Теперь возраст от 18 до 44 лет классифицируется "молодым" – это связано с объективными фактами улучшения жизни и культа успеха, таких людей начали классифицировать как "кидалт" или "взрослый ребёнок". Специалист объяснила этим стремление стать успешным и получать "лёгкие" деньги.

Данная категория молодых людей в возрасте 20–30 лет традиционным ценностям зрелости – построению карьеры, созданию семьи, просоциальному поведению – предпочитает такие детские увлечения и активности, как компьютерные игры и просмотр мультфильмов. Кидалты отличаются нежеланием брать на себя ответственность, инфантилизмом в личных и рабочих отношениях и эскапизмом Екатерина Огарева, психолог

Эксперт считает, что в образовании надо делать акцент не только на образовательные стандарты и целевые программы, но и на развитие духовно-нравственных ценностей молодежи.

Сегодня государство стремится к регулированию процесса социализации и усилению контроля в приобщении обучающихся к "российским традиционным духовным ценностям". Подчёркивается роль гражданской идентичности, патриотизма – и вместе с тем растёт престиж военных профессий. Хочется верить, что и такая профессия как "учитель" вернётся в разряд статусных Екатерина Огарева, психолог

Фото: Piter.tv