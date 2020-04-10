Как самоизоляция отразится на психике человека и отношениях — объясняет психолог

Советы психолога помогут пережить изоляцию и чувство тревоги.

Самоизоляцию все переживают по-разному: кто-то старается заполнить все свободное время новыми увлечениями, а кто-то не в силах встать с дивана и перестать опустошать холодильник. Почему так происходит, и как самоизоляция влияет на психику, рассказывает психолог Ксения Земляная.

Как самоизоляция влияет на психику человека?

Люди сталкиваются со стрессовой ситуацией, обычно у стресса есть период мобилизацией, когда возникают ресурсы и есть возможность с этим адаптивно справляться, менять свой график жизни под те условия, которые возникают. А другая ситуация, когда уже ресурсы истощаются или стресса было больше, чем обычно, тогда возникает не самые приятные ситуации, сложнее реагировать, адаптироваться под то, что происходит. Те, кто изначально были предрасположены к каким-либо заболеваниям, изначально психика была расположена отвечать какими-то соматическими реакциями, когда учащаются сердцебиения, возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом или у кого-то ментальные особенности, период депрессии, у этих людей есть риск того, что эти заболевания усугубляются за счет фактора дополнительного стресса, которого раньше не было.

Почему некоторые воспринимают изоляцию позитивно, а другие страдают от скуки?

Это все особенности каждого из нас. Мы совершенно разные, у всех свои представления о том что такое самоизоляция, что такое работать и учиться из дома, поэтому для кого-то это стало новым веянием: есть возможность заниматься любимыми делами, не отходя от дома, можно делать то, чего нельзя было раньше. Для кого-то самоизоляция стала не только удаленным режимом, где ты можешь комбинировать свой график и подстроить его под себя, теперь ты сталкиваешься с тем, что раньше удавалось занимать свое время встречами с друзьями, хождением по кафе и ресторанам, общением с другими людьми, а сейчас ты должен общаться сам с собой.

Как не поддаться панике во время изоляции?

Лучшее, что мы можем сделать для себя, чтобы не поддаться панике – определить время, когда я смотрю новости, промежутки, когда хочешь узнать, что происходит в мире, какие изменения введены в законе, какие принимаются меры, чтобы чувствовать себя спокойно. Лучше всего выделять для этого время в первой половине дня, если у вас обычный режим, потому что перед сном эти новости вряд ли сочтутся полезными и не дадут паниковать.

Как ситуация влияет на отношения?

Для кого-то это период большой трудности, многие не привыкли находиться 24 на 7 вместе, нужно делить пространство и территорию, время. Самое важное, что людям нужно учиться договариваться. У каждого есть ожидания в отношении своих партнеров, они могут не соответствовать действительности, поэтому об этом нужно говорить. Говорить о том, что люди стали часто ссориться только из-за изоляции – это опрометчиво, нужно проверять статистику, но вероятность и риски эти есть, потому что раньше не было такого. Самое святое в этой ситуации – говорить.

Какие могут быть последствия изоляции?

Если говорить о психических последствиях, сейчас высокий уровень тревоги у всех, в ипохондрические реакции, агрессивные, они будут усугубляться в настоящее время.Нужно понимать, что все мои эмоции, переживания во время изоляции – это нормально, это имеет место быть. Мы все злимся, раздражаемся, печалимся, чувствуем одиночество. Если человек привык получать информацию, переживания от других людей, а не только через камеру и в соцсетях, то он чувствует большую потерю. По сути многие из нас сейчас переживают стадию утраты. Чтобы подготовиться к последствиям, нужно понимать, что сейчас можно сделать, для того, чтобы потом было легче.

Видео: Piter.TV