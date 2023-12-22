Психолог рассказала про буллинг в школе

Любой ребёнок может стать потенциальной жертвой травли, независимо от успешности, благополучия и социальных навыков.

Анна Вакалюк работает педагогом-психологом в детском санатории "Солнечное". Это круглогодичное учреждение, где дети разных возрастных групп меняются каждые три недели. В каждой смене не обходится случаев буллинга, что является распространённой проблемой в детских коллективах. Психолог рассказала "Петербургскому дневнику" о первых косвенных признаках буллинга, на которые стоит обратить внимание.

Вакалюк уточнила, что у ребёнка, страдающего от буллинга, появляются синяки, порезы, царапины, не связанные с игрой или случайным падением. Он не может объяснить их происхождение. Ребёнок становится тревожным, неуверенным в себе, избегает контакта, может часто плакать и погружаться в депрессию. Его аппетит становится плохим, возникают тошнота, головные и желудочные боли, особенно утром. Он категорически отказывается идти в школу, испытывает панические атаки. Эти признаки могут проявляться как у маленьких детей, так и у подростков.

Любой ребёнок может стать потенциальной жертвой травли, независимо от успешности, благополучия и социальных навыков. Профилактика буллинга - это задача взрослых, и главным образом педагогов, так как самому ребенку трудно справиться с такой ситуацией. Ответственность взрослых заключается в выявлении и пресечении травли. Это возможно только при правильной работе всего коллектива, а не только одного учителя.

Важно, чтобы ребенок, подвергшийся травле, обращался за помощью к взрослым. Он не в состоянии самостоятельно прекратить травлю, особенно если он подвергается ей без видимой причины. Важно, что ребенку не нужно менять свое поведение или внешность, так как это не поможет в данной ситуации.

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