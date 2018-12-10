Прямой эфир: "Место встречи – Невский 70", в гостях Тамара Баева

Очередной гость журналистского клуба – генеральный директор радиостанции "Бизнес ФМ-Санкт-Петербург" Тамара Баева.

Канал Piter.TV готовит к показу в прямом эфире новую встречу в "Доме журналиста". На этот раз к журналистскому клубу присоединится генеральный директор радиостанции "Бизнес ФМ-Санкт-Петербург" Тамара Баева. Вопросы на встрече задаст бессменная ведущая "Место встречи – Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга" Ирина Иванова.

Вещание радиостанции "Бизнес ФМ" – первой деловой радиостанции в стране – стартовало в 2007 году. Спустя всего четыре года, в 2011-м, она была признана лучшим СМИ в России, занимающимся деловой журналистикой. Слоган радиостанции – "Держитесь курса".

Тамара Баева расскажет, как живет деловая радиостанция в Петербурге, какого "курса" из девиза придерживается и почему еженедельно привлекает внимание более полумиллиона слушателей. Цифры вполне реальны: по состоянию на июнь 2019 года исследовательская группа Mediascope выявила именно такое количество слушателей у "Бизнес-ФМ".

Встреча пройдет 21 ноября в 18.00 в "Доме журналиста". Вход свободный, но нужно заранее записаться по электронной почте ivanova@nevsky70.ru

По традиции канал Piter.TV проведет прямую трансляцию вечера. Следить за встречей можно в тематическом разделе сайта.

Фото: Союз журналистов Петербурга и Ленобласти