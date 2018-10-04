Прямой эфир: "Место встречи – Невский 70", в гостях Ирина Васильева

В гостях у журналистского клуба "Старые и новые СМИ Петербурга" главный редактор "Царскосельской газеты".

Канал Piter.TV покажет в прямом эфире очередную встречу в стенах "Дома журналиста". Героем новой беседы в рамках проекта "Место встречи - Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга" станет создатель, главный редактор "Царскосельской газеты" Ирина Васильева. Вопросы героине задаст бессменная ведущая "Места встречи" Ирина Иванова (арт-директор "Дома журналиста") и другие участники встречи.

Мероприятие пройдет 18 октября в 18.00 в стенах "Дома журналиста". Канал Piter.TV по традиции проведет прямую трансляцию встречи. Следить за происходящим можно в тематическом разделе сайта.

Для справки:

"Царскосельская газета" в прошлом году отметила свое 80-летие. Это одно из старейших районных печатных изданий в Петербурге. Редакция отмечает, что "в эпоху тотальной информатизации, телевидения и Интернета "Царскосельской газете" все труднее выживать, сохранять круг своих читателей.

Усилиями небольшой редакции во главе с Ириной Васильевой "Царскосельская газета" продолжает выходить и освещать происходящие на территории Пушкинского района события.