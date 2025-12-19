Прямые чартеры на Шри-Ланку отменили для пассажиров из Петербурга

Авиакомпания изменила полетные программы из трех российских городов.

Прямые чартерные рейсы на Шри-Ланку из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Уфы были отменены по решению авиакомпании Red Wings, которая выполняла полетные программы совместно с туроператорами FUN&SUN, Anex, "Интурист" и "Спектрум". Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

По информации туроператоров, инициатором отмены рейсов выступила авиакомпания. В качестве возможной причины называется техническая необходимость обслуживания воздушных судов. Ранее по аналогичным основаниям уже вносились изменения в расписание рейсов на Шри-Ланку из Москвы, Самары и Санкт-Петербурга. В FUN&SUN уточнили, что прямые перелеты на Шри-Ланку продолжают выполняться из Москвы, Самары, Казани и Екатеринбурга. Полетные программы из этих городов сохраняются без изменений.

Туристам, вылеты которых были отменены, предложены альтернативные варианты. Среди них сохранение наземной части тура с изменением маршрута перелета, вылет из другого города, замена направления отдыха либо полный возврат денежных средств. Туроператоры заявили, что всем пассажирам будут предоставлены решения, сопоставимые по стоимости и условиям путешествия.

Фото: pxhere.com