Прямые авиарейсы из Пскова Петербург запустят с 5 ноября

Авиакомпания "Скол" планирует выполнять в каждом направлении по пять рейсов в неделю.

В четверг, 29 октября, стало известно, что с 5 ноября Петербург и Псков свяжут регулярные прямые рейсы.

Рейсы пять дней в неделю в каждом направлении будут выполнять самолеты L-410 вместимостью в 16 пассажирских кресел. Таких самолетов у авиакомпании "Скол" пять, их произвели в 2019 году. Так, из Петербурга рейсы будут выполняться с понедельника по четверг отправляться в 17:00, а по пятницам — в 18:00. Путь займет час времени.

Кроме того, будут пущены рейсы в Петрозаводск. Самолеты будут вылетать в 11:50, время в пути составит один час десять минут.

Ранее мы писали, что Nord Wind запустила прямые авиарейсы между Петербургом и Новокузнецком.

Фото: Piter.tv