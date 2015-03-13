Прямая линия с губернатором Ленобласти пройдет 5 июля

Александр Дрозденко пообщается с жителями региона по телефону в понедельник с 17 до 18.

В понедельник, 5 июля, Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с 17 до 18 часов пообщается с жителями региона в формате прямой линии. Руководитель региона выделяет по часу на живое общение с гражданами каждый первый и третий понедельник месяца: вместе с ним на обращения, жалобы и вопросы отвечают заместители, курирующие различные направления социально-экономического развития Ленобласти.

Со стационарного телефона жители региона смогут позвонить на прямую линию по номеру 006, с мобильного - 8 813 61 315 01.

Все поступившие в ходе телефонного разговора звонки, включая анонимные, записываются, обрабатываются и передаются в органы исполнительной власти и/или в органы местного самоуправления для ответа по существу.

Piter.TV по итогам каждой прямой линии выпускает дайджест с озвученными вопросами жителей и ответами главы региона.

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