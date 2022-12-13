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Прямая линия с Александром Бегловым пройдёт 28 января
Сегодня, 9:08
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Прямая линия с Александром Бегловым пройдёт 28 января

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Пообщаться с губернатором Северной столицы теперь можно будет каждый месяц.

В предстоящую субботу, 28 января, губернатор Петербурга Александр Беглов проведёт первую в 2023 году прямую линию. Трансляция будет вестись на странице градоначальника ВКонтакте, а также в эфире телеканала  "Санкт-Петербург" в 16:00. 

Как подчеркнул Беглов в своём telegram-канале, он будет выходить на связь с петербуржцами каждый месяц. Каждая прямая линия будет посвящена определенной теме, по которой поступит наибольшее число вопросов. Их можно задать заранее на странице губернатора ВКонтакте или по номеру "горячей линии" 246-79-49.

Прямые линии также будут проводить члены правительства города, курирующие обсуждаемое направление.

Фото: Piter.TV

Теги: прямая линия с губернатором, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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