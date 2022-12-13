Прямая линия с Александром Бегловым пройдёт 28 января

Пообщаться с губернатором Северной столицы теперь можно будет каждый месяц.

В предстоящую субботу, 28 января, губернатор Петербурга Александр Беглов проведёт первую в 2023 году прямую линию. Трансляция будет вестись на странице градоначальника ВКонтакте, а также в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в 16:00.

Как подчеркнул Беглов в своём telegram-канале, он будет выходить на связь с петербуржцами каждый месяц. Каждая прямая линия будет посвящена определенной теме, по которой поступит наибольшее число вопросов. Их можно задать заранее на странице губернатора ВКонтакте или по номеру "горячей линии" 246-79-49.

Прямые линии также будут проводить члены правительства города, курирующие обсуждаемое направление.

Фото: Piter.TV