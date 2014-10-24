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Власти Петербурга увеличат прожиточный минимум в 2023 году
Сегодня, 13:41
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Власти Петербурга увеличат прожиточный минимум в 2023 году

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Показатель возрастёт приблизительно на 600 рублей.

Во вторник, 6 декабря, правительство Северной столицы сообщило о намерении увеличить прожиточный минимум для горожан. Судя по проекту постановления, размещённому на сайте Смольного, прирост составит около 600 рублей в расчёте на душу населения. 

Судя по тексту документа, прожиточный минимум петербуржцев в 2023 году составит 15 094 рубля на человека против 14 476 рублей на данный момент. При этом сумма для трудоспособного населения составит 16 452 рублей (сейчас –  15 779 рублей).  Показатель для пенсионеров составит 12 981 рублей, а для детей –  14 641 рубль.

Напомним, что согласно указу президента Ф об установлении федерального прожиточного минимум на 2023 год, показатель по стране не должен быть меньше 14 375 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Комтранс Петербурга отказался отменять плату за парковку в центре на выходных.

Фото: Piter.TV

Теги: население петербурга, прожиточный минимум, санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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