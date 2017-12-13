Двум петербуржцам продали фальшивые монеты на Витебском проспекте

Полиция начала проверку.

Накануне в полицию Московского района Санкт-Петербурга обратился гражданин 1949 года рождения, которому, по его словам, незнакомец продал фальшивые старинные монеты. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Со слов пострадавшего, он во вторник, 13 ноября, около часа дня купил у неизвестного на Витебском проспекте 50 старинных монет за 150 тысяч рублей. Он предполагает, что монеты фальшивые. Позже в полицию обратился еще один гражданин 1992 года рождения, который также на улице купил 200 монет за 100 тысяч рублей. Заявившие мужчины описывают одних и тех же злоумышленников: они ездят на темно-синем "шевролет лачети" без знаков.

Полиция начала проверку по обоим фактам.

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