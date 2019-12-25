Провизор-технолог в Петербурге может получать до 90 тыс. рублей

Среднестатистический портрет соискателя в городе представляет собой кандидат в среднем возрасте 41 года, в 90% − женщины. 98% из кандидатов имеют высшее образование.

В четверг, 23 декабря, аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob поделились с Piter.tv анализом предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию "Провизор-технолог" в Петербурге.

Так, наиболее востребованы специалисты со стажем работы от 2 лет и опытом аудита технологической документации. В регионе максимум для провизора-технолога составляет 90 тыс. рублей.

От 40 до 45 тыс. рублей в городе готовы платить специалисту с опытом работы до 1-го года, высшим медицинским, химико-технологическим или фармацевтическим образованием, наличием действующего сертификата провизора-технолога, а также знанием нормативных требований. Выше на пять тысяч рублей получают провизоры-технологи с опытом работы от одного года и навыками разработки технологической документации. До 70 тыс. рублей будут платить специалистам со стажем от 2-х лет и опытом аудита. Самые высокие зарплаты могут получать опытные провизоры-технологи, от 3-х лет стажа и больше.

Обычно такую работу ищут образованные женщины в возрасте 41 года. Часть из них готовы к переезду, а почти половина соискателей на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 4,5 года.

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