Чтобы избежать нарушения социальной дистанции и исключить личный фактор.

Проверка пропусков на транспорте в Москве станет автоматической. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Теперь проверка пропускного режима в Москве будет осуществляться через транспортные карты "Тройка", "Стрелка" или по социальной карте.

По сообщению пресс-службы, это нужно, чтобы избежать нарушения социальной дистанции и исключить личный фактор, как это случилось утром 15 апреля. Проверку пропусков планируют сделать полностью автоматической со временем.

С дептрансе уточнили, что полную инструкцию по пропускному режиму опубликуют в четверг. Пока проверять пропуски в транспортных картах будут не полицейские, а контролёры. Проверки будут выборочными.

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