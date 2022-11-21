Провальный юбилей: в какой компании может оказаться "Зенит"?

Piter.tv рассказывает о клубах, которые провально выступили в год своего 100-летия.

В эту субботу, 24 июня, завершится очередной сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербургский "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 63 очка в 29 матчах, и отстает на один балл от лидирующего "Краснодара". Ранее сине-бело-голубые вылетели из кубка России от московского ЦСКА.

Клуб, который отмечает в этом году 100-летний юбилей, близок к тому, чтобы остаться без трофеев. Но были ситуации похуже, чем у "Зенита". Ранее Piter.tv вспоминал, кто из топ-клубов Европы побеждал в своих чемпионатах в год юбилея. Сегодня поговорим о тех, кто провалил свое 100-летие.

"Манчестер Юнайтед", Англия

Основан в 1878 году

Сезон 1977/78: 10-е место в Футбольной лиге Англии

Фото: alamy.com

Один из самых титулованных клубов Англии переживает трудные времена. Нынешний сезон еще мог спасти триумф в Лиге Европы, но "красные дьяволы" уступили в финале "Тоттенхэму" (0:1). А сезон, выпавший на 100-летие, вообще ничем хорошим не запомнился. В команду пришел новый тренер, Дейв Секстон, который дебютировал с завоевания Суперкубка Англии.

На этом успехи "Манчестер Юнайтед" закончились. В чемпионате Англии команда финишировала на 10-м месте и не смогла пробиться в еврокубки. В кубке Англии "красные дьяволы" вылетели в четвертом раунде от "Вест Бромвича" (2:3), а в кубке Лиги еще раньше – во втором раунде от "Арсенала" (2:3). Выступление на европейской арене также вышло провальным. "Манчестер Юнайтед" уступил "Порту" по сумме двух матчей во втором раунде Кубка обладателей кубков (0:4 и 5:2).

"Арсенал", Англия

Основан в 1886 году

Сезон 1985/86: 7-е место в Футбольной лиге Англии

Другой английский клуб также встретил юбилей с грустными результатами. До смены тренера "Арсенал" шел на пятом месте в чемпионате. Под руководством Стива Бертеншоу, пришедшего на смену Дону Хау, "канониры" опустились на седьмую строчку. Но даже если бы "Арсенал" остался в топ-5, то не участвовал бы в следующем сезоне в еврокубках. На тот момент все английские клубы были отстранены от турниров УЕФА из-за Эйзельской трагедии 1985 года, когда по вине фанатов "Ливерпуля" погибли 39 человек.

Из кубка Лиги "Арсенал" вылетел на стадии четвертьфинала, уступив "Астон Вилле" (1:2). А в кубке Англии команду в пятом раунде остановил "Лутон" (0:3). Таким образом, "канониры" остались без трофеев на 100-летие. Единственным светлым пятном от того сезона стало появление молодых воспитанников, которые в будущем станут легендами клуба: Тони Адамс и Мартин Киоун.

"Боруссия Дортмунд", Германия

Основан в 1909 году

Сезон 2008/09: 6-е место в Бундеслиге

Перед началом сезона, который выпал на 100-летие "Боруссии", в команду пришел молодой тренер Юрген Клопп. Тогда еще никто не думал, что немецкий специалист приведет "шмелей" к двум чемпионствам в Бундеслиге и финалу Лиги чемпионов, а после уедет в "Ливерпуль" и станет настоящей легендой клуба. Но это случится потом. А тогда Клоппу предстояло решить игровые проблемы в "Боруссии", для которой предыдущий сезон стал одним из худших в истории и едва не привел к вылету из высшего дивизиона.

"Черно-желтые" начинали сезон неплохо, но не смогли зацепиться за еврокубковую зону, финишировав в двух очках от нее. В кубке Германии "Боруссия" оступилась на "Вердере" (1:2) в 1/8 финала. А еще в начале сезона команда вылетела от "Удинезе" в первом раунде Кубка УЕФА. Но руководство поверило в Клоппа, и тренер продолжил работу в "Боруссию". А дальше было новое десятилетие, которое принесет команде множество трофеев.

"Селтик", Шотландия

Основан в 1887 году

Сезон 1986/87: 2-е место в Шотландском Премьершипе

Фото: alamy.com

Вряд ли есть что-то более неприятное, чем ситуация, когда в год твоего юбилея триумфа добивается главный конкурент и чуть ли не враг. Такое на себе испытал "Селтик", когда в год их 100-летия на вершине оказался "Рейнджерс". "Кельты" финишировали в чемпионате на втором месте, отстав от лидера на шесть очков. Кроме того, команда уступила "Рейнджерс" (1:2) в финале кубка Шотландской лиги. Из кубка страны их выбил в четвертом раунде "Хартс" (0:1), а в Кубке европейских чемпионов "Селтик" оступился во втором раунде на киевском "Динамо".

Примечательно то, что в год 100-летия "Ренджерс" (сезон 1971/72 – прим.) побеждали их соседи. "Селтик" выиграл чемпионат Шотландии и кубок лиги. Но при этом "Рейнджерс" смог добиться успеха в Кубке обладателей кубков, обыграв в финале московское "Динамо" (3:2), и завоевал хоть один трофей в юбилей. "Селтик" же остался без титулов на 100-летие.

"Спортинг", Португалия

Основан в 2006 году

Сезон 2005/06: 2-е место в Примейра-лиге

В последние годы "Спортинг" регулярно побеждает в чемпионате Португалии. Но до этого почти 20 лет чемпионский титул доставался их соперникам: "Порту" и "Бенфике". В тот период "львы" оставались на заднем плане, изредка побеждая в кубковых турнирах. К своему 100-летию "Спортинг" подходил с целью завоевать чемпионский титул.

На деле сезон вышел неудовлетворительным. Команда финишировала второй вслед за "Порту", который оторвался на семь очков. В кубке Португалии "львы" также уступили "драконам", встретившись с ними в полуфинале (1:1, 5:4 по пенальти – прим.). На европейской арене случилась двойная неудача: вслед за вылетом из квалификации Лиги чемпионов от "Удинезе" "Спортинг" вылетел из Кубка УЕФА, уступив шведскому "Хальмстаду".

Коллаж: Piter.TV/ФК "Зенит"