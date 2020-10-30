На Комендантском проспекте образовался крупный провал в асфальте

Автомобилистам приходится объезжать заполненную водой дыру.

Жители Приморского района заметили на Комендантском проспекте огромную дыру в асфальте. Крупный провал образовался вечером 25 февраля прямо на проезжей части у дома №53/4.

Со слов очевидцев, с восьми утра на этом участке била вода из-под асфальта, покрытие, видимо, не выдержало незапланированных водных процедур и развалилось: три крупных куска асфальта оказались погружены в "ванну" с грязной водой.

Автомобилистам приходится объезжать провал через парковку Каменки.

Асфальт со снегом сходит. Поздравляю с весной ! пошутили петербуржцы

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург