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На Комендантском проспекте образовался крупный провал в асфальте
Сегодня, 10:03
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himif

На Комендантском проспекте образовался крупный провал в асфальте

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Автомобилистам приходится объезжать заполненную водой дыру.

Жители Приморского района заметили на Комендантском проспекте огромную дыру в асфальте. Крупный провал образовался вечером 25 февраля прямо на проезжей части у дома №53/4.

Со слов очевидцев, с восьми утра на этом участке била вода из-под асфальта, покрытие, видимо, не выдержало незапланированных водных процедур и развалилось: три крупных куска асфальта оказались погружены в "ванну" с грязной водой.

Автомобилистам приходится объезжать провал через парковку Каменки.

Асфальт со снегом сходит. Поздравляю с весной !

пошутили петербуржцы

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: асфальт, провал, яма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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