На Комендантском проспекте образовался крупный провал в асфальте

Жители Приморского района заметили на Комендантском проспекте огромную дыру в асфальте. Крупный провал образовался вечером 25 февраля прямо на проезжей части у дома №53/4.
Со слов очевидцев, с восьми утра на этом участке била вода из-под асфальта, покрытие, видимо, не выдержало незапланированных водных процедур и развалилось: три крупных куска асфальта оказались погружены в "ванну" с грязной водой.
Автомобилистам приходится объезжать провал через парковку Каменки.
Асфальт со снегом сходит. Поздравляю с весной !
пошутили петербуржцы
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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