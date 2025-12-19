Против блогера Гасанова утвердили обвинение в легализации денежных средств

В прокуратуре раскрыли суть обвинений к Гусейну Гасанову.

Против российского блогера Гусейна Гасанова утвердили обвинение в легализации (отмывании) денежных средств. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы государственного обвинения из Южного административного округа в Москве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по расследованию, организованного по части 4 статьи 174.1 УК РФ.

Напомним, что ранее Гусейн Гасанов не уплатил налоги более чем на 170 миллионов рублей, из которых свыше 20 миллионов считаются "Отмытыми" по версии Следственного комитета России. В результате мужчина был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Блогер утверждал, что все вопросы с налогами были решены. В надзорном ведомстве отмет или, что часть денежных средств мужчина легализовал путем проведения финансовых операций. Блогер, комментируя свой заочный арест, написал в социальной сети Instagram* подписчикам о том, что "на деле все не так драматично".

В 2019–2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн руб. В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами он легализовал их часть на сумму более 20 млн руб. путем финансовых операций. сообщение от СК РФ

Летом 2024 года Федеральная налоговая служба (ФНС) потребовала через судебную инстанцию обратить взыскание на имущество Гасанова на 112 миллионов рублей. В том числе речь идет о двух автомобилях и квартире в столице. Позже блогер погасил налоговую задолженность. Далее арбитражный суд прекратил производство по этому делу.

Фото: Instagram* / Гусейн Гасанов

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, деятельность запрещена на территории России