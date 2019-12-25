Просроченная задолженность по ипотеке в Петербурге увеличилась на 97%

Эта цифра заметно превышает прошлогодний уровень, составлявший на начало осени 2024 года 4,2 млрд рублей.

ЦБ РФ зафиксировал значительное увеличение объема просрочки по ипотеке в Петербурге: за минувший год сумма задолженности возросла практически вдвое — на 97%, достигнув показателя в 8,2 млрд рублей. Эта цифра заметно превышает прошлогодний уровень, составлявший на начало осени 2024 года 4,2 млрд рублей. О тревожной тенденции доложил депутат петербургского ЗакСа Андрей Рябоконь.

Общий долг по жилищным займам в городе на Неве на отчетную дату составил внушительные 1,2 трлн рублей, прибавив за аналогичный период прошлого года 31 млрд рублей. Одновременно число подписанных ипотечных контрактов в августе сократилось на 400 штук относительно аналогичного периода годом ранее — до уровня 3,4 тыс. соглашений. Впрочем, общий объем выданных кредитов увеличился на полмиллиарда рублей — с 19,3 млрд до 20,2 млрд рублей.

Рябоконь выступил с инициативой введения временного запрета на изъятие жилья у должников, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, аргументируя это опасностью массовых выселений граждан.

Фото: Piter.TV