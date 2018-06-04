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Проспект Маршала Блюхера продлят в 2020 году
Сегодня, 8:27
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lesjasap

Проспект Маршала Блюхера продлят в 2020 году

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Вопрос вынесен на общественные слушания в начале апреля этого года.

В 2020 году проспект Маршала Блюхера в Петербурге будет продлен. Публичные слушания по данному проекту состоится в КГА 2 апреля. Напомним, что обсуждение возможности строительства данного участника чиновники начали обсуждать еще с 2012 года. Работы начались, но из-за нехватки финансирования подрядчик не смог завершить строительство. В Смольном было принято решение открыть магистраль для автомобилистов в том виде, который существует сейчас.

Планируется, что на реконструкцию проезжей части уйдет более 13 миллиардов рублей. Средства взяты из городского бюджета. Магистраль собираются продолжить от территории с Индустриальным проспектом, Зыбинской улицы и проектируемой дороги под номером четыре.

Фото: Piter.tv

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Теги: кга, проспект маршала блюхера, строительство дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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