Во время пандемии онлайн-выставки Русского музея смотрели в 8 раз чаще

Музей ежедневно проводил большое количество трансляций.

Во время пандемии коронавируса у онлайн-выставок Русского музея появилось в 8 раз больше виртуальных посетителей, скучающие по искусству граждане надолго погружались в материал. Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на замгендиректора по хранению музейных ценностей Ольгу Бабину.

По словам Бабиной, музей встретил режим самоизоляции подготовленным, поскольку хранит в коллекции крупные виртуальные филиалы музеев в России и за рубежом. Каждая из площадок позволила проводить огромное количество ежедневных онлайн-трансляций. Также Бабина отметила, что посетителям полюбились небольшие экскурсии по самому музею, ориентирующие на определенные произведения искусства. Кроме того, онлайн прошло множество мероприятий к 125-летию музея, благодаря чему, считает Бабина, многие поняли ценность технологий.

Мне кажется, те, кто никогда не использовал эти технологии, не делал Zoom-встреч, онлайн-трансляций, включились и поняли ценность технологий, которые позволили нам, оставаясь дома, быть вместе в едином культурном пространстве. Ольга Бабина.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге открылся для посетителей Российский этнографический музей.

Фото: Piter.TV