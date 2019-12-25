Музей работает со вторника по воскресенье.

Сегодня, 17 июля, в Петербурге открылся для посетителей Российский этнографический музей. Выбранная дата является символической, так как сегодня отмечается День этнографа, сообщила пресс-служба музея.

Для петербуржцев и гостей города подготовили специальную программу "Экспедиция в музей". Ее создали для комфорта и безопасности индивидуальных посетителей музея, так как она предотвратит пересечения поток людей и не помешает знакомству с коллекцией.

Музей будет работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00. Посетителей будут пускать каждые полчаса в соответствии с выбранным сеансом. Приобрести билеты можно на сайте музея. В первые недели цена будет снижена до 250 рублей. Также действуют все льготы, предусмотренные федеральным законодательством. Этнографический музей планирует расширять список тех, кто может претендовать на льготы.

С конца июля в музее откроется новая экскурсия "Главный экспонат: здание Российского этнографического музея".

Ранее стало известно, что открытие культурно-выставочного центра "Ленфильм" отложено до 26 июля.

Фото: Piter.TV