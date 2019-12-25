Прошедшая по детской площадке девушка-волонтер отделалась устным замечанием

Доброволец не собиралась кататься на качелях и находиться на самой площадке.

Октябрьский районный суд Петербурга закрыл дело волонтера Дианы Максимихиной, привлеченной к административной ответственности за проход по детской площадке. Девушка отделалась устным замечанием, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как выяснилось ранее, девушка отнесла одной пожилой петербурженке продукты и пошла домой, срезав путь через детскую площадку в Александровском саду. Там же она встретила знакомого, с которым продолжила путь уже вместе. Отмечается, что девушка с приятелем не собирались находиться на самой площадке и кататься на качелях, кроме того, в неогороженном саду находились еще и другие люди. Максимихина, будучи волонтером в период пандемии коронавируса, прекрасно знала о принятых в городе мерах по противодействию инфекции.

Адвокат девушки подчеркнул, что его подопечная не нарушала законодательство по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и считал, что правонарушение можно признать малозначительным: гражданам оно не нанесло вреда и не причинило угрозы. Более того, волонтер помогала городу в непростое время.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец получил в суде предупреждение за прогулку в парке навеселе.

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