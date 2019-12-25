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Петербуржец получил в суде предупреждение за прогулку в парке навеселе
Сегодня, 18:15
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himif

Петербуржец получил в суде предупреждение за прогулку в парке навеселе

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В закрытую городом зеленую зону мужчина пришел с приятелем.

Петербуржец Анатолий Ж. отделался предупреждением от Смольнинского районного суда, будучи привлеченным по статье о нарушении правил поведения в условиях угрозы возникновения режима ЧС. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как выяснилось, вечером 14 апреля Анатолия задержали в парке "Прудки" у дома №8 по Греческому переулку, мужчина находится на территории зеленой зоны, которые закрыли согласно постановлению городскому правительства. Петербуржец согласился с заведенным на него административным делом и признался, что в парк пришел с приятелем и "немного пригубил алкоголя".

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Фото: 2GIS

Теги: карантин, предупреждение, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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