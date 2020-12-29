Прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы в Петербурге

Температура воздуха достигла отметки -10,5 градусов.

Ночь на 9 января в Петербурге выдалась самой холодной с начала зимы: столбик термометра опустился до -10,5 градусов, в то время как ночью 8 января была зафиксирована температура -7,8 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик подчеркнул, что аномальные холода связаны с приходом в город морозного антициклона. В ближайшее время осадков в городе не ожидается - погода останется облачной с прояснениями.

Морозы при этом не отступят - температура будет держаться на 3-4 градуса ниже нормы. Атмосферное давление не будет значительно меняться, но зафиксируется на высокой отметке.

Ранее мы рассказали о том, что в субботу в Ленобласти температура упадет до -21.

Фото: Piter.TV