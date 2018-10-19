С Марисом Янсонсом простятся в Петербургской филармонии

Траурная церемония пройдет в Большом зале.

В Петербурге готовятся проститься с Марисом Янсонсом – великий дирижер и народный артист России ушел из жизни 1 декабря. Петербургская филармония, которая долгое время была важной частью жизни дирижера, проведет траурную церемонию прощания 5 декабря в 10.30 в Большом зале.

В течение многих лет Янсонс сотрудничал с филармонией и Заслуженным коллективом России в качестве второго дирижера оркестра, многократно выступал на концертах Королевского оркестра Концертгебау, Симфонического оркестра Баварского радио, Академического симфонического оркестра. Последние сорок лет Марис Янсонс посвятил работе за рубежом, 10 лет он был главой Королевского оркестра, более 15 – Симфонического.

Фото: Петербургская филармония