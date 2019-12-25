В Гатчинском районе восстановили подачу холодной воды

Ночью 10 ноября произошла авария на магистральном водопроводе.

Подача холодного водоснабжения восстановлена в населенных пунктах после аварии на водоводе в Гатчинском районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

АО "ЛОКС" завершил работы на магистральном трубопроводе – на участке установили ремонтный хомут. О дальнейших работах жители будут оповещены дополнительно.

Ночью 10 ноября произошла авария на магистральном водопроводе. Без воды остались жители Коммунар, деревни Малое Верево и Вайя. Во время ремонты жителям подвозили воду.

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