На улице Солдата Корзуна разлилась "река" из-за прорыва трубы

Пресс-служба "Теплосетей" подтвердила наличие проблемы в указанной локации и информировала о успешном устранении аварии.

В ночное время произошла авария на коммунальных сетях в Кировском районе Санкт-Петербурга. Информация о происшествии была распространена в группе "ДТП и ЧП. Петербург" на популярной социальной платформе "ВКонтакте". Согласно свидетельствам очевидцев, на перекрестке улицы Солдата Корзуна и улицы Стойкости произошел разрыв трубы с горячей водой, что привело к образованию густого пара, распространившегося по всей улице. Несколько автомобилей оказались затоплены кипятком в результате этого инцидента.



После происшествия экстренные службы - МЧС и ДПС были вызваны на место происшествия. Подробности о произошедшем и данные о пострадавших пока не разглашаются. Известно лишь, что более 40 жилых домов временно лишены тепла и горячей воды.



Пресс-служба "Теплосетей" подтвердила наличие проблемы в указанной локации и информировала о успешном устранении аварии.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб