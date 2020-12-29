Проректор Политеха рассказал о математической модели распространения COVID-19

Специалист отметил, что ученые постоянно работают над улучшением точности модели.

В понедельник, 11 января, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" проректор по научной работе СПбПУ Виталий Сергеев рассказал о математической модели распространения COVID-19.

По словам специалиста, ученые Политеха постоянно работают над улучшением точности модели.

Дело в том, что некоторые вопросы – перманентны. Когда мы имеем дело с вызовами, неизвестностью, то каждый раз при получении новых данных достраиваем модель, верифицируя и делая ее показания более точными пояснил Сергеев.

Модель создали весной прошлого года. Ректор университета Андрей Рудской заявил, что она показала достаточно высокую точность.

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Фото: Piter.TV