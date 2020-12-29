В Петербурге увеличат количество пунктов вакцинации от коронавируса

Сейчас в Петербурге действуют 70 прививочных пунктов.

В понедельник, 11 января, губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании с членами правительства заявил, что в скором времени количество пунктов вакцинации от коронавируса будет увеличено.

На данный момент действуют 70 прививочных пунктов, скоро их станет более 100. По сообщению Смольного, уже 13 692 человека получили прививку. Второй укол сделали 384 человека. Всего в город поступило 22 692 дозы вакцины. В течение января ожидается поступление еще 88 тысяч доз.

Также чиновники отметили, что поликлиники продолжают выдачу бесплатных лекарств амбулаторным пациентам.

Ранее мы писали, что вирусолог рассказал, когда пациент с коронавирусом является самым заразным.

Фото: Piter.TV