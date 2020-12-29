Вирусолог рассказал, когда пациент с коронавирусом является самым заразным

По России Петербург стабильно занимает второе место по числу выявленных за сутки случаев.

Вирусолог Павел Волочков выявил, когда пациент с COVID-19 является самым заразным. Об этом специалист сообщил в интервью "Невским новостям".

По словам Волочкова, если человек постоянно контактировал с больным коронавирусом, то и риск поражения будет увеличен.

Если человек в постоянном контакте с инфицированным, то он вдохнет гораздо большую дозу в течение большего времени и постоянно будет вдыхать. Поэтому степень поражения его дыхательных путей и легких будет гораздо больше Павел Волочков, вирусолог

Человек становится заразен на третий день. Иммунная система реагирует на вирус в среднем на четвертый день. Таким образом человек наиболее заразен COVID-19 от четвертого дня до девятого. Волочков уточняет, что инфекционисты закладывают 14 дней, чтобы перестраховаться.

Ранее мы сообщали о том, что в период новогодних праздников в Петербурге госпитализировали более 8 тыс. человек с COVID-19 и пневмониями.

Фото: Piter.TV