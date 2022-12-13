С начала поисков матроса с судна "Буран" прошла почти неделя

Поиски матроса с борта судна "Буран", которое следует из Калининграда в Петербург, ведутся практически неделю. Информацию о ходе операции НЕВСКИМ НОВОСТЯМ рассказали в пресс-службе морского спасательно-координационного центра Калининграда.
Сейчас буксир продолжает двигаться на направлению к Большому порту. До этого времени велись активные поиски, однако они не привели к положительному результату. На данный момент о ситуации извещены суда и мореплаватели, однако, как подчеркнули в центре, у мужчины не было шансов выжить с учётом температуры воды.
Наш центр не занимается поиском тел: мы ищем людей, пока еще есть шанс их спасти. Надежда, что он жив, отсутствует полностью. Температура воды +10 градусов, человек без спасательных средств.
пресс-служба морского спасательно-координационного центра Калининграда
Фото: morspas.com
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