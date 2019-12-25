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В Петербурге третьи сутки ищут 14-летнюю девушку
Сегодня, 9:43
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге третьи сутки ищут 14-летнюю девушку

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Также ведутся поиски восьмиклассника.

В Петербурге разыскивают двух подростков, которые ушли из дома накануне. Об этом стало известно Piter.TV.

Третьи сутки ведутся поиски семиклассницы. По словам отца, 14-летняя девочка ушла из дома вечером 26 февраля  и до сих пор не вернулась. Ранее она также неоднократно уходила, состоит на учете в ОДН.

Также в Петербурге ищут восьмиклассника. Мальчик вышел  из дома на Будапештской улице в 17:30 28 февраля. Обратно он не вернулся. Ранее подросток не уходил, на учете в ПДН не состоит.

Ранее мы писали, что в Мурино нашли мертвым полуголого 10-летнего мальчика.

Фото: Piter.TV

Теги: подростки, поиски
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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