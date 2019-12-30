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Беременная 16-летняя студентка сбежала к своему любовнику в Ленобласть
Сегодня, 10:06
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nastya960

Беременная 16-летняя студентка сбежала к своему любовнику в Ленобласть

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19-летний молодой человек работает оператором машинного доения племзавода.

Беременная несовершеннолетняя жительница Мурино сбежала из дома к своему возлюбленному. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В полицию Всеволожского района 24 января поступило заявление о пропаже 16-летней первокурсницы колледжа. Девушка беременна, срок составляет 38-39 недель.

Полицейские установили, что девочка находится в деревне Порошкино, у своего сожителя, 19-летнего оператора машинного доения племзавода. Юноша является отцом ребёнка, близость между молодыми людьми произошла, когда девушке было 15 лет и 8 месяцев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Петербуржец подозревается в совращении 13-летней жительницы Выборга.

Фото: pixabay 

Теги: беременность, сбежала из дома
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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