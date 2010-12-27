Петербуржец подозревается в совращении 13-летней жительницы Выборга

Девочка сбежала к своему бойфренду в Петербург.

Жительница Выборга попросила привлечь к ответственности 20-летнего петербуржца. Женщина утверждает, что юноша совращал ее 13-летнюю дочь. В четверг, 24 октября, девочка ушла из дома, но вернулась домой незадолго до обращения матери в правоохранительные органы, рассказало "47news.ru".

Поводом обратиться в полицию стал рассказ школьницы. По ее словам, она поехала к своему знакомому из Интернета в Петербург, при этом деньги на поездку пришлось тайно взять в матери. Так как несовершеннолетняя опоздала на автобус, она добиралась автостопом и на маршрутке. После встречи пара отправилась в бильярдную, а затем в гости к молодому человеку. Дома он выпил и уговорил 13-летнюю девочку вступить с ним в близкие отношения.

На следующий день, по словам потерпевшей, она с юношей ходила в магазин за сигаретами и энергетиками. Молодой человек вновь домогался школьницы, а пока он выпивал, выборжанка рисовала в альбоме. Фломастеры и альбом она привезла с собой из дома.

Правоохранителям удалось найти возлюбленных, полицейские доставили несовершеннолетнюю в Выборг. Сотрудникам полиции предстоит найти подтверждения рассказу беглянки. В случае, если факты подтвердятся, может идти речь о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали молодого телефонного хулигана.

Фото: pixabay.com