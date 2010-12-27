В Петербурге задержали молодого телефонного хулигана

Ранее он сообщил о минировании торгового центра.

24 октября, в четверг, в полицию Петербурга позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил о минировании одного из торговых комплексов. В ходе проверки прилегающей территории было выяснено, что вызов оказался ложным. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По горячим следам полицейские вышли на хулигана и задержали его в одном из домов на улице Руднева в Выборгском районе. Злоумышленником оказался 23-летний юноша. Он позвонил в полицию из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее Piter.TV сообщил, что полиция смогла задержать преступников, ограбивших курьера.

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