Разыскиваемый информатор "Новой газеты" сам пришел в полицию

Он сообщил сотрудник правоохранительных органов, что с ним все в порядке и в его отношении не было совершено противоправных действий.

В полицию Кировского района Санкт-Петербурга обратился сам гражданин, которого искали сотрудники правоохранительных органов после заявления корреспондента "Новой газеты" Дениса Короткова. Об этом сообщает "Фонтанка".

Валерия Амельченко разыскивали три недели, так как сотрудник "Новой" Денис Коротков сообщил, что после того, как Валерий стал его информатором, за ним стал кто-то следить, а через пару часов возле гаража у дома на Ленинском проспекте были обнаружены ботинок и два мобильных телефона Амельченко. Валерий заверил сотрудников полиции, что никто за ним не следил и с ним все абсолютно в порядке.

Ранее на Piter.TV: Неизвестные подбросили в редакцию "Новой газеты" корзину с отрезанной головой барана.

Фото: Piter.tv