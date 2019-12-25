Пропавших в Ленобласти двоих детей нашли в Петербурге

В ближайшее время их передадут матери.

Получила развитие история с пропажей детей в возрасте 11 и 13 лет в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Как сообщили Piter.tv в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, их нашли спустя два дня в Петербурге. У дома №77 по бульвару Новаторов детей заметила женщина. Их приметы она оценила как схожие по приметам с разыскиваемыми, о поиске которых она узнала из соцсетей.

Как ранее сообщали в полиции, они ушли гулять и не вернулись. На поиск детей направили наряды полиции, экстренные службы и добровольцы. Детей в ближайшее время передадут матери, противоправных действий в их отношении не совершалось.

Фото: предоставлено МВД