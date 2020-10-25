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Пропавшего петербургского семиклассника нашли в больнице с алкогольным отравлением
Сегодня, 10:52
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Пропавшего петербургского семиклассника нашли в больнице с алкогольным отравлением

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Полиция выяснила, что неделю назад мальчик сбежал из спецучреждения и был объявлен в федеральный розыск. 

В ночь на пятницу, 13 мая, школьника из Петербурга госпитализировали с острым алкогольным отравлением. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Так, ученика 7 класса положили в больницу у дома на Большой Посадской улице. Состояние 15-летнего подростка диагностируют как тяжелое. 

Позже полиция выяснила, что неделю назад мальчик сбежал из спецучреждения и был объявлен в федеральный розыск. 

Ранее мы писали, что спустя четверть века полицейские нашли петербургского киллера. Убийство произошло в 1997 году.

Фото: pixabay
 

Теги: алкоголь, отравление, розыск, семиклассник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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