Пропавшего петербургского семиклассника нашли в больнице с алкогольным отравлением

Полиция выяснила, что неделю назад мальчик сбежал из спецучреждения и был объявлен в федеральный розыск.

В ночь на пятницу, 13 мая, школьника из Петербурга госпитализировали с острым алкогольным отравлением. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, ученика 7 класса положили в больницу у дома на Большой Посадской улице. Состояние 15-летнего подростка диагностируют как тяжелое.

Позже полиция выяснила, что неделю назад мальчик сбежал из спецучреждения и был объявлен в федеральный розыск.

Ранее мы писали, что спустя четверть века полицейские нашли петербургского киллера. Убийство произошло в 1997 году.

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