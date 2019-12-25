Пропавшая в Астраханской области пятилетняя девочка найдена мертвой

В Астраханской области нашли мертвой пятилетнюю девочку, которая пропала днем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Накануне несовершеннолетняя вышла из частного дома в селе Барановка Красноярского района Астраханской области и пропала без вести. Девочка находилась в гостях у родственников, которые живут в 100 метрах от реки Караульная.
31 октября 2021 года в реке Караульной в селе Барановке Красноярского района Астраханской области обнаружено тело ребенка, который пропал накануне.
из сообщения СУ СКР по Астраханской области
По информации ведомства, предварительная причина смерти девочки – утопление. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
Ранее в Туве нашли убитыми двух несовершеннолетних девочек, которые являлись сестрами.
Фото: СУ СКР по Астраханской области
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