Пропавшая в Астраханской области пятилетняя девочка найдена мертвой

Предварительная причина смерти ребенка – утопление.

В Астраханской области нашли мертвой пятилетнюю девочку, которая пропала днем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Накануне несовершеннолетняя вышла из частного дома в селе Барановка Красноярского района Астраханской области и пропала без вести. Девочка находилась в гостях у родственников, которые живут в 100 метрах от реки Караульная.

31 октября 2021 года в реке Караульной в селе Барановке Красноярского района Астраханской области обнаружено тело ребенка, который пропал накануне. из сообщения СУ СКР по Астраханской области

По информации ведомства, предварительная причина смерти девочки – утопление. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Туве нашли убитыми двух несовершеннолетних девочек, которые являлись сестрами.

Фото: СУ СКР по Астраханской области