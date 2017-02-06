В Туве убили двух несовершеннолетних сестер

В Туве нашли убитыми двух несовершеннолетних девочек, которые являлись сестрами. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского СУ СК России.
Трагедия произошла утром 31 октября в городе Кызыл. Девочек 9 и 14 лет возле дома по улице Лопсанчапа. На теле несовершеннолетних были обнаружены множественные травмы. Младшая скончалась на месте происшествия, а 14-летняя – позднее в больнице.
По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района Республики Тыва, привлекающийся к уголовной ответственности по нескольким статьям УК РФ.
из сообщения СУ СКР по Республике Тыва
В настоящее время с подозреваемым работают специалисты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Расследование продолжается.
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Фото: Piter.TV
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