В Туве убили двух несовершеннолетних сестер

Подозреваемого в совершении преступления задержали.

В Туве нашли убитыми двух несовершеннолетних девочек, которые являлись сестрами. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского СУ СК России.

Трагедия произошла утром 31 октября в городе Кызыл. Девочек 9 и 14 лет возле дома по улице Лопсанчапа. На теле несовершеннолетних были обнаружены множественные травмы. Младшая скончалась на месте происшествия, а 14-летняя – позднее в больнице.

По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района Республики Тыва, привлекающийся к уголовной ответственности по нескольким статьям УК РФ. из сообщения СУ СКР по Республике Тыва

В настоящее время с подозреваемым работают специалисты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Расследование продолжается.

Ранее в Петербурге полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им ножом.

Фото: Piter.TV