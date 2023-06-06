Астраханская экс-чиновница инсценировала свою смерть ради избежания наказания

В течение 13 лет женщина вела скрытный образ жизни.

Бывший первый заместитель министра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала собственную смерть для того, чтобы избежать уголовной ответственности. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы Следственного комитета по российскому региону. Ранее уголовное дело было возбуждено по факту убийства двух местных жителей в 2010 году. Известно, что первая жертва занималась обналичиванием денежных средств, похищенных должностными лицами из министерства по ЖКХ Астраханской области.

В ходе расследования специалисты из надзорного ведомства установили местонахождение подозреваемой Марианны Ступиной. Она была приговорена в 2012 году к семи годам лишения свободы за присвоение денежных средств в особо крупном размере, а также незаконное изготовление платежных документов и легализацию преступного дохода. После вынесения судебного приговора россиянка покинула регион проживания и находилась на территории Татарстана некоторое время. Таким образом ей удалось избежать наказания. В Следственном комитете заметили, что женщина находилась в розыске и продолжала отслеживать информацию о без вести пропавших женщинах. В какой-то момента обратила внимание на сообщение об обнаружении в Новосибирской области тела местной жительницы, внешне схожей с ней.

Используя данное обстоятельство для реализации заранее продуманного плана, осужденная направила в указанный регион своего супруга, который опознал погибшую как свою жену, что позволило создать видимость ее смерти и ввести правоохранительные органы в заблуждение. пресс-служба СК РФ

В ведомстве отметили, что указанное отношения к расследуемому убийству Маринна Ступина не имеет. Она привлекалась к следственным действиям исключительно в связи с прежними знакомствами с потерпевшим. Сейчас женщина отправлена в исправительную колонию для отбывания наказания. Будет решен вопрос с правовой оценкой действий россиянки, которая инсценировала собственную смерть. Следователи проверяют данные о причастности бывшего министра ЖКХ Астраханской области к убийству граждан в 2010 году.

Фото и видео: Следственный комитет России