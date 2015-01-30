Прокуратура Петербурга разобралась с подвалом в мусоре на улице Декабристов

Прокуратура Адмиралтейского района с привлечением специалистов контролирующих органов проверила исполнение федерального законодательства при содержании и эксплуатации многоквартирного жилого дома № 10 на улице Декабристов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Основанием к проведению проверки стало обращение жителей дома. В рамках надзорныз мероприятий обнаружено, что подвал захламлен бытовым мусором.
Прокурор Адмиралтейского района внес представление в адрес управляющей компании, в котором потребовал привести подвал жилого дома в надлежащее состояние. Устранение нарушений находится на контроле.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга отправила мужчину принудительно лечиться от туберкулёза.
Фото: прокуратура Петербурга
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