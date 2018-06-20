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Прокурор из Москвы не успела вовремя попасть на суд Кокорина и Мамаева из-за автомобильной аварии
Сегодня, 11:51
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lesjasap

Прокурор из Москвы не успела вовремя попасть на суд Кокорина и Мамаева из-за автомобильной аварии

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Светлана Тарасова задержалась из-за ДТП.

Московские СМИ сообщили о задержке начала судебного заседания по делу Кокорина и Мамаева. Причиной стало то, что прокурор вовремя не успела попасть в зал. По дороге на работу женщина попала в автомобильную аварию. ДТП оказалось несерьезным, поэтому пострадавшая на такси поехала в суд.

Отметим, что уголовное дело в отношении футболистов рассматривается в Пресненском суде Москвы. Обвинение возглавляет Светлана Тарасова. Заседание должно было начаться в 11 часов 25 апреля.

Напомним, что ранее оба подозреваемых в хулиганстве были арестованы до 25 сентября. Павел Мамаев принес извинения пострадавшему от его действий человеку. 

Ранее Piter.tv писал о том, что врач Кокорина рассказал подробности о состоянии здоровья футболиста.

Фото: Piter.tv

Теги: дело кокорина и мамаева, прокурор, светлана тарасова
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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